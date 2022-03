Conte e Fico, pausa a Napoli nella storica pizzeria

Prima la manifestazione per la pace in piazza Municipio con il sindaco Gaetano Manfredi, poi una breve pausa nella storica pizzeria Brandi per l'ex premier Giuseppe Conte e il presidente della Camera Roberto Fico.

Bagno di folla per il presidente del Movimento 5 Stelle che non si è sottratto a selfie e strette di mano passeggiando per il centro storico. Durante il suo intervento in piazza Municipio entrambi gli esponenti M5s hanno chiesto subito l'immediata cessazione del conflitto in Ucraina e, se necessario, Conte ha auspicato nuove sanzioni nei confronti della Russia. Sulla stessa scia il presidente della Camera, Roberto Fico, che in queste ore è in contatto con gli emissari del presidente ucraino Zelensky per ospitare un suo intervento in videoconferenza con la Camera dei deputati.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Ucraina, è gelo tra Manfredi e De Luca: «Più... LA POLITICA De Luca sotto accusa, Provenzano a Napoli: «Qui il Pd è... IL CASO Ucraina, Fico: pace può arrivare da un equilibrio di interessi

Se nel pomeriggio sono previste ulteriori iniziative dell'ex presidente del Consiglio, per pranzo i due pentastellati si sono concessi una pausa nella storica pizzeria dei Quartieri Spagnoli dove fu inventata la margherita nel 1889, già meta in passato di Capi di Stato come gli ex presidenti Ciampi e Napolitano o capi di governo come Silvio Berlusconi.