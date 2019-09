Governo Conte bis, la Campania non bissa l'exploit: solo tre sottosegretari, la new entry è De Cristofaro

Venerdì 13 Settembre 2019, 11:37

Sono tre i sottosegretari campani nominati questa mattina dal Consiglio dei ministri. Insieme ai confermati cinquestelle Carlo Sibilia e Angelo Tofalo, la new entry è Giuseppe De Cristofaro, nominato sottosegretario all'Istruzione in quota Leu.Napoletano, 48 anni, De Cristofaro è stato coordinatore nazionale dei Giovani Comunisti, l'organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista e in seguito segretario della Federazione di Napoli di Rifondazione. Eletto per la prima volta deputato alle elezioni politiche del 2006, nel 2018 fu candidato al Senato con Liberi e Uguali senza essere eletto.Avellinese, 33 anni, Sibilia è un volto storico del M5S in Campania: tra i co-fondatori del Meetup Amici di Beppe Grillo di Avellino, fu eletto deputato alle elezioni politiche del 2013 e scelto da Grillo nel direttorio insieme con Di Battista, Di Maio, Fico e Ruocco. Primo firmatario di una legge che mirava all'abolizione delle cartelle per i piccoli debiti, fu rieletto nel plurinominale in Campania nel 2018 e promosso sottosegretario al Viminale nel primo governo Conte.Salernitano di Pellezzano, 38 anni, anche Tofalo mantiene la delega nel cambio di governo. Già sottosegretario alla Difesa col ministro Trenta, adesso lavorerà a stretto contatto con il neo ministro dem Guerini. Come Sibilia, anche Tofalo è stato eletto deputato alle elezioni politiche del 2013 e confermato cinque anni dopo.