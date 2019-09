Sottosegretari, poco spazio ai campani: in pole position De Luca jr e Presutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 12 Settembre 2019, 07:00

Tanti gli aspiranti sottosegretari, pochissimi i posti a disposizione. Perché al netto delle dispute politiche c'è la tagliola - certo non vincolante ma c'è e non è poco - del criterio della territorialità tirato fuori dalle forze politiche del Conte bis. In un governo che vanta 4 ministri campani e complessivamente 9 provenienti dal Sud è qualcosa in più di una necessità quella di dare rappresentanza nell'esecutivo anche al Nord.