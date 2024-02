«Il governo fa bene a usare tutte le cautele del caso per l'erogazione dei fondi».

In che senso?

«De Luca non può pensare dopo tutti i danni provocati, continuare a chiedere fondi a pioggia», spiega la leghista Pina Castiello, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

Uno scontro durissimo quello tra De Luca e il governo Meloni. E, in particolare, il ministro Fitto. I suoi colleghi chiedono un intervento della Schlein per il riferimento alla lotta armata dell'altro giorno. Che ne pensa?

«Ieri sera (due sere fa, ndr) a Sanremo la madre di Giogiò, il giovane musicista ucciso a Napoli a seguito di una lite per un parcheggio, ha commosso tutti con il suo appello affinché i giovani restino lontani dalle armi. Purtroppo la Campania e Napoli sono attanagliate dall'uso disinvolto delle armi da parte dei giovani e dei giovanissimi, una piaga sulla quale il governo sta intervenendo massicciamente».

Cosa vuole dire?

«Che in questo quadro De Luca cosa fa? Esorta alla lotta armata? Un fatto gravissimo che può innescare conseguenze drammatiche. Mi chiedo quale è l'esempio che dà ai giovani. E ancora: se simili parole le avesse pronunciate Salvini cosa avrebbe detto il Pd, che oggi invece se ne sta in religioso silenzio?».

Dica lei: cosa deve fare la Schlein?

«Il segretario del Pd deve intervenire e De Luca, indifendibile, deve lasciare. Ormai quello del governatore è un caso clinico e desta una grande preoccupazione. È un pericolo pubblico, deve dimettersi».

Venerdì prossimo un gruppo di sindaci del Sud manifesterà sotto il ministero retto da Fitto per chiedere il riparto dei fondi Fsc: al di là di De Luca non pensa che questo riparto si dovrebbe avviare dopo oltre un anno e mezzo di attesa?

«La Campania a guida De Luca ha speso solo il 37 per cento dei fondi stanziati per lo sviluppo e la coesione, vale a dire solo 3.5 miliardi dei 9.3 assegnati: uno scandalo».

Lui dice che si rendiconta solo a dicembre 2025.

«Ma di fronte a questi dati il governo fa bene a procedere con tutte le cautele del caso. Affidare fondi a pioggia a De Luca è come far gestire le banche del sangue a Dracula. Farebbe meglio a tacere e ad intonare un mea culpa, non può permettersi di alzare la voce».

Molti di questi fondi servono anche per la Cultura: senza è a rischio la stagione estiva ma anche il San Carlo sarà in difficoltà.

«Sul San Carlo il ministro Sangiuliano assicurerà tutto quanto necessario, come del resto già sta avvenendo per altri luoghi simbolo del patrimonio culturale campano. Nulla sarà lasciato al caso e, ad ogni buon conto, è giusto sottolinearne come già oggi l'impegno del governo sul comparto culturale della Campania registri una inversione di tendenza netta rispetto all'impostazione che ha caratterizzato il centrosinistra sia nazionale che territoriale nell'ultimo decennio. Poi anche sulla cultura serve fare un ragionamento».

Dica.

«È di pochi giorni fa la notizia secondo cui De Luca, pur avendo annunciato con la sua solita enfasi tribunizia, il progetto dell'ecosistema digitale per la cultura è fermo al palo da ben quattro anni. Eppure sono stati spesi ben 28 milioni di euro di fondi POR Campania a valere sulla l'annualità Fesr 2014/2020: ciò a riprova di un'imbarazzante e deleteria sciatteria istituzionale. E se tanto mi dà tanto mi chiedo come possa De Luca ritenersi titolato a parlare di cultura. ».

Lo scontro sui fondi rientra in un uno più ampio sull'Autonomia differenziata.

«De Luca non sa di quello che parla e sicuramente non ha letto la legge. Se lo avesse fatto si accorgerebbe che il provvedimento firmato da Calderoli prevede la clausola di supremazia, il caratterizzante riferimento ai Lep e il pieno coinvolgimento del parlamento, cosa che l'autonomia per la quale tifava De Luca e la sinistra non prevedeva. Va inoltre ricordato come l'autonomia è stata costituzionalizzata dalla sinistra e a chiederne l'applicazione sono stati Bonaccini nel 2017 e proprio De Luca nel 2019. Ma oggi sbraitano. È chiaro a tutti che la loro è una posizione del tutto strumentale e per certi versi anche molto goffa».

Conviene però che si deve partire a parità di risorse.

«L'Autonomia innescherà processi virtuosi che premieranno chi sa ben amministrare, ed è questo il punto focale che De Luca, abituato alla sperpero e al malgoverno, teme più di ogni altra cosa. Per dirla con uno slogan, autonomia differenziata equivale a maggiori opportunità. Affermare il contrario significa essere in malafede».