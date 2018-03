Cene, fiori e centro benessere: ex politico condannato a quattro anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Marzo 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 10:28

GRAGNANO - Cene, viaggi e regali presentati come spese di rappresentanza: condannato ex presidente del consiglio comunale gragnanese. Quattro anni di reclusione e cinque di interdizione dai pubblici uffici è la pena inflitta in primo grado a Giuseppe Coticelli, accusato di peculato per aver utilizzato fondi del Comune di Gragnano per scopi personali. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di ieri dal collegio di giudici del tribunale di Torre Annunziata (presidente Francesco Todisco, a latere Riccardo Sena ed Emanuela Cozzitorto), a chiusura di un lungo e complesso processo. Per lo stesso reato, in concorso, era alla sbarra anche l'avvocato Vincenzo Cirillo, all'epoca dei fatti responsabile degli Affari Generali dell'Ente comunale gragnanese: assistito dal suo omonimo Vincenzo Cirillo, è stato assolto per non aver commesso il fatto, nonostante la richiesta dell'accusa fosse di due anni e quattro mesi di reclusione.