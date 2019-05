Successo al Cinema Paradiso per la presentazione della Lista Anacapri

Domenica 12 Maggio 2019, 13:23

In primo piano per l'elezioni del 26 maggio si trovano in primo piano la sanità ed il progetto funicolare Capri - Anacapri. In una sala affollata di candidati, amministratori e cittadini hanno ascoltato il programma che la “Lista Anacapri”, il movimento civico che dal 1995 si pone ininterrottamente alla guida del Comune alto dell’isola azzurra. In questa tornata elettorale, fissata per domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23, la “Lista Anacapri” si contrapporrà ad un’altra lista civica, “Anacapri Responsabile”, capeggiata da Stefania Pelli.Grande attenzione, per il pubblico presente in sala, di sentir parlare e di conoscere meglio i membri della squadra, rinnovatasi quasi del tutto rispetto alle elezioni del 2014. Presenti ancora in lista il Consigliere uscente Massimiliano Ferraiuolo e il Sindaco uscente Francesco Cerrotta, il quale, avendo già espletato due mandati consecutivi, non potrà concorrere alla carica di primo cittadino, ma solo a quella di consigliere. Candidato Sindaco della “Lista Anacapri” è infatti il medico Alessandro Scoppa, fautore di un concreto intervento inerente alla risoluzione delle criticità che affliggono la sanità isolana.“Per anni ci siamo sentiti dire che sulla nostra isola gli eventi critici sono rari e che quindi non abbiamo diritto a mezzi tecnologici appropriati e professionisti dedicati” ha denunciato con forza Scoppa. “Ma un infarto è infarto anche qui, un politraumatizzato è politraumatizzato anche qui. La frequenza dell’evento non cambia l’evento. Per questo c’è bisogno che tutto il personale dell’ospedale e della rete dell’emergenza sia preparato agli eventi poco frequenti.”Scoppa ha quindi proceduto illustrando i progetti della "Lista Anacapri" in materia di sanità: “Vogliamo farci promotori, presso l’ASL Napoli 1, della costituzione di un centro di simulazione ad alta fedeltà all’interno dello Stabilimento Capilupi, nonché di un sistema di Teleconsulto, ovvero una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria in situazioni in cui medico e paziente non si trovino nella stessa località.”Riguardo al Progetto Funicolare, già da mesi promosso con determinazione dalla “Lista Anacapri”, Francesco Cerrotta Sindaco uscente e candidato nella lista a Consigliere Comunale nel suo intervento ha sottolinato che: “Noi affermiamo, con grande sincerità e onestà intellettuale, che la funicolare non si potrà fare solo tramite accordi di maggioranza tra le amministrazioni. Quando si farà, e si farà, si farà con il consenso e il convincimento di tutta la popolazione isolana. Ma una cosa sia ben chiara: noi anacapresi non consentiremo a nessuno di criticare questo progetto senza averlo studiato a dovere. Noi anacapresi rivendichiamo soluzioni alternative per l’unica strada di accesso al nostro paese, e questo al fine di garantire la sicurezza e il rispetto di una intera popolazione.”LISTA ANACAPRI - ALESSANDRO SCOPPA SINDACOSCOPPA ALESSANDRO, 51 anni (Candidato Sindaco)CERROTTA FRANCESCO, 66 anniAMABILE VIRGINIA, 37 anniBARILE VINCENZO, 46 anniD'AMICO SERAFINA, 50 anniFERRAIUOLO MASSIMILIANO, 50 anniLO RUSSO MAURIZIO, 29 anniMAZZARELLA LUIGI, 36 anniMELE EUGENIO, 56 anniSCHIANO MANUELA, 42 anni