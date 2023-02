Grant e Rescigno (Lega): «A Napoli una due giorni sull'autonomia differenziata con Calderoli»

Sull’autonomia differenziata Stati generali a Napoli: una due giorni organizzata dalla Lega «per favorire un dibattito reale sui temi centrali della riforma e chiamare al confronto tutti i soggetti coinvolti: enti locali, amministratori, università, scuola, sanità, sindacati, parti sociali. Faremo intervenire il ministro Calderoli: basta con mistificazioni e accuse generiche mosse senza conoscere e senza entrare nel merito della riforma». Ad annunciarlo è il coordinatore regionale della Lega, l’europarlamentare Valentino Grant.

«Con l’autonomia differenziata le regioni avranno l’opportunità di gestire maggiori risorse e di tagliare gli sprechi - spiega Carmela Rescigno, presidente della commissione Anticamorra del Consiglio regionale - Il percorso di decentramento passerà per la preliminare determinazione dei Lep senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È giunto il momento per la classe dirigente meridionale di scrollarsi da dosso l’accusa di non essere all’altezza della sfida della modernità. Questa riforma è anche figlia della sinistra che, nel 2001, con la modifica del Titolo V, previde la possibilità di un cambiamento in senso autonomista, e lo fece addirittura espungendo dalla carta costituzionale ogni riferimento al Mezzogiorno, senza voci di disappunto da parte di quelli che oggi - De Luca per primo - si stracciano le vesti ergendosi a sentinelle del Meridione - aggiunge Rescigno - La verità, come ha asserito anche dal professor Sabino Cassese in una recente intervista, è che i padri costituenti avevano espressamente previsto in costituzione la possibilità di attivare un giorno l'autonomia differenziata.Dunque, nessun golpe, anzi».

In che modo la riforma potrebbe migliorare i servizi di trasporto, sanità, occupazione, assistenza sociale?

«Autonomia significa spendere in proprio gli stessi soldi che oggi lo Stato spende nella regione - precisa Rescigno - La convenienza è da ricercare tutta nella adeguatezza della classe dirigente che, se avrà le giuste competenze, e se saprà tenere lontana la tentazione dello sperpero con finalità clientelare, potrà ottimizzare ogni servizio.Da quello sanitario a quello dei trasporti. Vorrei però precisare un aspetto sulla scuola, perché anche qui si fa tanta confusione.Il programma didattico o lo svolgere attività di insegnamento resta una competenza riservata allo Stato.L'autonomia interviene sull'organizzazione. L’obiettivo, per fare un esempio, è quello di fare in modo che l'anno scolastico parta con i docenti assegnati alle classi fin dal primo giorno. Nessuno mette in discussione l’autonomia delle scuole nel fissare i programmi, e men che meno i concorsi per le assunzioni».

Perché la Regione Campania teme la norma sul residuo fiscale?

«La regione Campania non ha nulla da temere se non il procurato allarme generato da personaggi che, quando non sono in malafede, si esibiscono in valutazioni di merito del tutto stridenti con la realtà e la verità delle cose - dice Rescigno - Sul punto dei residui fiscali il ministro è stato di una chiarezza cristallina e ha dichiarato che in nessuna delle sue bozze sono stati mai contemplati. Purtroppo c'è chi fa confusione, e temo non in buona fede, mischiando la compartecipazione al gettito di un tributo erariale con il residuo fiscale».

La riforma spacca l'Italia o spacca il fronte di pd e m5s?

«Pd e Cinquestelle si spaccano benissimo da soli, e non occorre certo l'autonomia differenziata per far emergere le incredibili contraddizioni del fu campo largo. Quanto al rischio paventato da qualcuno circa una possibile spaccatura dell'Italia, vorrei ancora una volta scomodare il professor Cassese e far notare, riprendendo una sua saggia considerazione che,ad oggi, senza la tanto temuta riforma, più della metà della popolazione del Sud vive con l'autonomia differenziata.E non mi pare ci sia alcuna compressione dei diritti civili e sociali. Quindi, di che parliamo?», conclude Rescigno.