Grassi nuovo presidente Unione industriali di Napoli, gli auguri di istituzioni e sindacati

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:46

«Buon lavoro al nuovo presidente dell'Unione Industriali di Napoli Vito Grassi. La Regione Campania collabora con tutte le forze economiche e sociali per creare sviluppo e occupazione». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Twitter commenta la nomina di Grassi al vertice degli industriali partenopei.«I complimenti miei personali e di tutta la Uil a presidente Grassi. Ci spetta un compito molto difficile, ma per fortuna abbiamo intavolato un protocollo di condivisione a Napoli e con Confindustria regionale. Bisogna continuare sulla strada tracciata perchè lo sviluppo si può ottenere se le forze sociali, anche in questo clima di incertezza, sanno trovare un terreno comune facendo squadra». Lo dice Giovanni Sgambati, segretario Uil Napoli e Campania.E ancora: «La Cisl di Napoli porge i più fervidi auguri al neo presidente Grassi. Il nostro auspicio è che, in una fase così difficile per il nostro territorio, si possa continuare e rafforzare quel percorso che ci ha visti condividere protocolli d'intesa per la crescita e l'occupazione dell'area metropolitana di Napoli», afferma il segretario generale della Cisl di Napoli Gianpiero Tipaldi.