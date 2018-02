Grasso apre la campagna elettorale a Napoli e incontra i lavoratori della Coop

Venerdì 2 Febbraio 2018, 17:35 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 20:27

Inizia la campagna elettorale di Liberi ed Uguali a Napoli, con il suo leader Pietro Grasso in prima linea. Prima una visita allo stabilimento Coop dell'Arenaccia nei pressi di piazza Carlo III, dove ha incontrato i dipendenti che in queste ultimi giorni hanno appreso del loro passaggio alla società Multisviluppo Unipersonale.«Il presidente - dicono i lavoratori - si è fatto carico delle nostre istanze, ma comunque per noi il futuro resta ancora oscuro. Gli abbiamo evidenziato l'amarezza verso un datore di lavoro che dopo tanti anni ha deciso di abbandonarci. Ma non solo. Questa azienda rappresentava anche un punto fermo e di legalità di questo territorio che a breve saluterà. Il presidente Grasso ci ha assicurato che farà il possibile per dialogare con il mondo delle cooperative e per risolvere i nostri problemi, ma comunque non crediamo che sarà semplice».Una visita insomma, in cui il leader di LeU ha toccato da vicino una realtà difficile che e crea disagi tra i lavoratori che da oltre vent'anni operano nel settore.