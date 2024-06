Valorizzare il grande patrimonio dei borghi campani per contrastarne lo spopolamento. Farli (ri)vivere attraverso la costituzione di reti territoriali, comprendenti circa 300 municipi sparsi in tutte le cinque province della Campania. È il progetto lanciato ieri pomeriggio durante il «Green Med Symposium», gli stati generali sull’ambiente in Campania organizzati dall’assessorato regionale all’Ambiente guidato da Fulvio Bonavitacola. «L’iniziativa è un’importante riflessione sulle sfide ambientali e le opportunità di sviluppo sostenibile, che coinvolge istituzioni, esperti e cittadini», spiega il vicegovernatore.

APPROFONDIMENTI Campania, manutenzione e riparazione auto: spesi 2.450,8 milioni nel 2023 I capitali esteri veri arbitri del campionato Progecta lancia la fiera della logistica: «Napoli centrale in Europa e nel Mediterraneo»

Il progetto «Borghi Salute e Benessere» nasce su imput di palazzo Santa Lucia e da Scabec ed è riservata ai comuni con meno di 20mila abitanti. Sono 335, suddivisi per 48 reti, che hanno presentato domanda per ottenere il marchio «BSB (borghi salute e benessere)» con cui iniziare delle attività di promozione territoriale finalizzate a far vivere al visitatore un’esperienza di vita salutare e culturalmente stimolante. Il marchio contribuirà alla creazione di una rete di borghi campani che andranno a elaborare, in forma aggregata, diverse proposte progettuali. Ma subito si mira a creare una card che metterà in rete percorsi museali, storici e legati al cibo. E soprattutto tutti beneficeranno di una comunicazione mirata per proporre questi luoghi sui mercati internazionali. I comuni sono stati individuati a ottobre scorso tramite un bando pubblico che ha identificato le reti e linee d’intervento di cui si compone il programma di attuazione. E per evitare campanilismi il bando ha previsto la partecipazione per aggregazione di almeno tre comuni, al fine di poter implementare un’offerta turistica integrata. Sono risultati idonei 48 borghi, con 334 comuni partecipanti. Ora ciascuna «rete di borgo» sarà assegnato il contributo di 50mila euro che dovrà essere utilizzato per predisporre il progetto di fattibilità, per un totale complessivo di risorse pari 2,4 milioni di euro garantiti dai fondi europei. Parliamo di un’ampia porzione di territorio che attraversa le cinque province e che insieme supera il milione di abitanti. Dai comuni casertani, come San Gregorio Matese, Conca della Campania e Piedimonte Matese, arrivando a quelli della provincia salernitana, tra cui Petina, Stio, Olevano sul Tusciano, Alfano e Castel San Lorenzo. E, in mezzo, la verde Irpinia, rappresentata, tra gli altri, da Atripalda, Pietrastornina e Torrioni. L’area sannita, con Morcone, Paupisi, Ponte e altri ancora e, infine, i borghi napoletani, come Casamicciola e Casamarciano.

Il governatore

«Noi parliamo di aree interne, piccoli comuni, borghi e agricoltura per una scelta politica. La Regione non è più il governo concentrato sull’area metropolitana: nel nostro programma - spiega ieri il governatore Vincenzo De Luca - le aree interne non sono più orfane, non sono più parte marginale estranea alle scelte politiche e agli investimenti regionali, ma sono una parte del territorio che ha pari dignità rispetto alle aree urbane». Per l’ex sindaco di Salerno si potrebbe immaginare «una connessione fra processi di spopolamento e immigrazione». Poi spiega: «Sarebbe una cosa straordinaria se riuscissimo a orientare in maniera organizzata flussi di migranti per insediarli in tanti piccoli borghi, faremmo un’operazione straordinaria sul piano sociale e sul piano economico. Per questo è un progetto in cui crediamo molto e le nuove tecnologie ci aiutano molto: con una fibra o una connessione veloce puoi lavorare in tutto il mondo anche da una casa in Cilento o in Alta Irpinia».

L’ambiente

Ovviamente la tre giorni è anche e soprattutto l’occasione per fare il punto dei nodi ambientali in Campania. «Sul piano della tutela vogliamo essere la prima regione d'Italia: sembra impossibile ma lo era anche immaginare la bandiera blu sul litorale domitio, una delle fasce costiere più devastate d'Italia. Ci stiamo liberando - aggiunge - delle ecoballe completando il programma di bonifica e credo che entro l’anno saremo in condizione di chiedere alla Ue di eliminare la sanzione che dura da 15 anni».