Green Symposium live: «Insieme per una Sud economy circolare»

«Insieme per una Sud economy circolare» è il titolo del Green Symposium che si terrà dal 15 al 17 settembre al museo di Pietrarsa a Portici.

Si tratta di un'iniziativa in tre giorni che favorisce l'incontro tra istituzioni, associazioni di imprese, consorzi e cittadini su temi strategici, come l'ambiente, i rifiuti e le opportunità fornite dai fondi europei per il post pandemia.

Organizzata da Ricicla.tv e Conai in partnership con Ecomondo, questa rassegna di appuntamenti rappresenta un'occasione di approfondimento su emergenze del territorio e proposte operative per colmare il deficit infrastrutturale ed impiantistico. Green Symposium, che si svolge in presenza ed è trasmesso in streaming sul Mattino.it su www.ricicla.tv intende candidare Napoli quale città-perno di una strategia di politiche ambientali avanzate.