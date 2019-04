«Ho il nome del commissario», il ministro Grillo rilancia ma la Lega resiste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:00

Resta ancora da convincere il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, che ha la delega sulla finanza regionale e, quindi, l'ultima parola sul fondo sanitario nazionale. Ma Giulia Grillo ha deciso di accelerare sulla nomina del nuovo commissario alla sanità, togliendo la carica a Vincenzo De Luca.Ieri, via Facebook, ha fatto sapere di aver inviato «al ministero delle Finanze il nominativo del nuovo commissario per nominarlo nel prossimo Consiglio dei ministri» di domani. Si tratta di Enrico Desideri, ex manager dell'Asl di Arezzo e - sottolineano da viale Trastevere - tecnico vicino al Pd renziano e non ai Cinquestelle. Di diversa idea il viceministro Garavaglia. Che a parlamentari a lui vicini avrebbe spiegato: «Bisogna aspettare il prossimo monitoraggio di luglio e capire se la Campania deve restare sotto commissariamento o meno». Nei giorni scorsi, dal fronte pentastellato lo hanno accusato di aver aperto a De Luca per ottenere il via libera della Campania al federalismo differenziato. Un'accusa che non è piaciuta al numero due del Mef. «Non mi interessa De Luca - avrebbe sbottato - guardo ai numeri. Ma questo lo capiremo soltanto a luglio. È più grave forzare la normativa vigente, nominando adesso un nuovo commissario».