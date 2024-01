Il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania premia le eccellenze under 40 della regione

Il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania si prepara a celebrare venerdì 19 gennaio alle ore 19:00 al Palazzo Alabardieri di Napoli la prima edizione del Premio Giovani Imprenditori. Un riconoscimento di grande prestigio che verrà assegnato ad alcune delle più importanti realtà imprenditoriali regionali e che, a partire dal 2024, diventerà un appuntamento annuale. L’obiettivo è infatti quello di offrire visibilità ai giovani imprenditori di oggi, le cui storie possono ispirare altri giovani e contaminare il mondo imprenditoriale in termini di innovazione, management e gestione. Il contesto economico regionale e nazionale, difficile e in forte trasformazione, rende necessario proteggere e valorizzare i giovani che intendono investire nelle proprie idee, in aziende di famiglia e continuare a far crescere l’economia regionale.

Uno dei compiti del Gruppo Giovani Imprenditori è infatti proprio quello di sensibilizzare i giovani imprenditori, promuovendo competenze e opportunità, e al contempo dare lustro all’Associazione datoriale più grande del territorio nazionale. All’evento, promosso con il sostegno del Consiglio regionale di Confcommercio Campania, sarà presente l’assessora regionale alle politiche giovanili, Lucia Fortini. Tra gli invitati anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’assessore regionale al lavoro, Antonio Marchiello.

Tante le imprese premiate in rappresentanza dei settori della moda, dell’e-commerce, della tecnologia, della ristorazione, della grande distribuzione e non solo. «Siamo entusiasti di annunciare la nascita di questo Premio - dichiara Fabio Del Prete presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania - che segna un passo significativo nella nostra missione di sostenere, valorizzare e celebrare i giovani imprenditori che, nonostante le difficoltà del contesto economico, si distinguono per il loro coraggio, la creatività e l'impegno nell'affrontare le sfide imprenditoriali di oggi.

L'idea di istituire questo premio nasce dalla consapevolezza della necessità di riconoscere il contributo fondamentale dei giovani imprenditori alla crescita economica regionale e nazionale. Il Premio rappresenta peraltro anche un impegno a creare un appuntamento annuale che ispiri, promuova l’innovazione e condivida storie di successo. Vogliamo che questo evento diventi un faro per tutti i giovani imprenditori, dimostrando che è possibile realizzare progetti ambiziosi, generare impatto positivo e contribuire al progresso dell'intera comunità imprenditoriale. Questo premio è però anche uno dei tanti modi in cui intendiamo influenzare positivamente il panorama imprenditoriale, ispirando e incoraggiando le generazioni future. Insieme, costruiremo un futuro imprenditoriale luminoso e prospero».

Nel corso della serata saranno affrontate inoltre, grazie all’intervento di alcuni esperti, tematiche relative alla sostenibilità d’impresa e al gender gap, poiché la consapevolezza ambientale e sociale sono sempre più centrali nelle decisioni aziendali. Condurrà la serata-evento Pasquale Sasso giornalista del magazine Forbes.