Hasta la victoria, de Magistris riceve la delegazione del governo cubano

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto oggi la visita della delegazione del governo cubano inserita in un programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo Integrato di Cuba.



La delegazione era composta dai rappresentanti dei ministeri del Commercio e investimento estero e dell'Economia e Pianificazione, da esperti degli Istituti Nazionali di Pianificazione Fisica e di ricerca Economica e delle Universitá de La Avana e di Pinar del Rio oltre agli amministratori locali delle province e dei municipi di Pinar Del Rio, Artemisa, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Holguín, Guantanamo. Erano anche presenti i rappresentanti del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo con sede a Cuba e gli assessori Clemente, de Majo e Palmieri.



Molti i temi sui quali la delegazione cubana si è confrontata con il primo cittadino: dalla cooperazione alla piccola impresa, al turismo, alla gestione dei Beni comuni, alle politiche urbane soprattutto in quartieri periferici. © RIPRODUZIONE RISERVATA