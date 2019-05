I dissidenti grillini processano Di Maio «Leadership a Fico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Maggio 2019, 08:41

Nel mondo a Cinquestelle, l'Italia la ritrovi esattamente come te l'aspetti: spaccata in due. Ostile, o quanto meno scettica, fino al Garigliano; ancora amica nel Regno delle Due Sicilie. Il responso delle urne fotografa un Movimento a due velocità: se al Nord i grillini scontano l'abbraccio mortale con il vampiro Salvini, ci pensa il Sud a scongiurare la débâcle. Certo, rispetto alle scorse tornate l'emorragia di voti c'è. Ma nella circoscrizione Sud il M5S resta in molti casi il primo partito e in Campania riconferma gli uscenti Isabella Adinolfi, 41enne di Nocera Inferiore (33mila preferenze) e il cinquantenne sannita Piernicola Pedicini, con poco meno di 50mila voti. Tra i delusi ci sono invece gli adepti di Roberto Fico e in generale gli ortodossi, primo fra tutti Mariano Peluso: al geologo del Vomero, movimentista della prima ora e già consigliere della V Municipalità, non sono bastate 22mila preferenze per sbarcare a Strasburgo. Peluso affida a Facebook i propri umori. «Nessuno poteva prevedere un tonfo simile a livello nazionale, ma il Sud resta a Cinque Stelle e in Campania siamo il primo partito, come a Napoli. Adesso, però, serve una fase 2. Non voglio parlare di congressi, correnti o rese dei conti. Parlo di militanza e impegno», prosegue Peluso, puntando il dito contro una «campagna elettorale decisamente fiacca» e paventando il «rischio di un'involuzione feudale del Movimento».