Mara Carfagna e il ministro inglese Lord Goldsmith ai Quartieri spagnoli con la Fondazione Foqus

Il 21 luglio a Foqus - Fondazione Quartieri spagnoli avrà luogo l'iniziativa che vedrà la partecipazione del ministro Mara Carfagna e del ministro inglese Lord Goldsmith, presenti alla sottoscrizione di un accordo per la rigenerazione urbana.

Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli onlus nasce proprio da un progetto di rigenerazione urbana, promosso e realizzato da imprese e privati, ha preso avvio nel 2013. Un progetto che promuove nuove imprese e auto-imprenditorialità, nuova occupazione (in settori di alta qualificazione e nuove professionalità) e insediamento di imprese e istituzioni pubbliche e private, formazione, istruzione, servizi alla persona e alla città, che trasformano e rinnovano le funzioni e la destinazione dei 10.000 mq dell’ex Istituto Montecalvario.

I ministri, insieme all’ambasciatrice in Italia Jill Morris, saranno a Foqus in occasione della sottoscrizione dell’accordo pluriennale di collaborazione tra l'Ambasciata del Regno Unito in Italia e Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli onlus.