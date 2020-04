I sindaci di Capri lanciano l'appello: «Occasione per la tutela del mare»

«La vicenda covid-19 restituisce come un'immagine nuova di natura e ambiente ed offre una nuova occasione. Capri deve ripartire da qui, per poter finalmente riscattarsi da un selvaggio sfruttamento delle sue bellezze dando risposte finalmente veloci e rapide. Con questo spirito attendiamo di condividere il crono-programma per istituire l'area marina protetta dell'isola di Capri». Così in una lettera i sindaci di Capri ed Anacapri in una lettera inviata al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che si dichiarano pienamente d'accordo con le posizioni del rappresentante del governo per un'accelerazione dell'istituzione dell'area marina protetta di Capri. «Ci rivolgiamo a lei per rinnovarle la piena attenzione delle amministrazioni su questa iniziativa e la più ampia disponibilità come già concordato nella riunione svoltasi a Roma il 14 gennaio presso la direzione generale del ministero del mare e delle coste da lei guidata», sottolineano gli amministratori locali. Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA