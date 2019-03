Stadio San Paolo, i sediolini sono ancora un miraggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Marzo 2019, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 08:40

Lo stadio simbolo delle Universiadi, dove si svolgerà la cerimonia di apertura - il 3 luglio - sarà il San Paolo, che ospiterà anche la regina di tutte le discipline sportive, l'atletica. Eppure i quasi 30 milioni investiti per renderlo presentabile non sono la garanzia che il restyling sarà completato per il giorno dell'apertura delle Universiadi. Troppi i ritardi. Il problema più grosso - ma non l'unico - sono i sediolini e il rischio serissimo che per il 3 luglio non saranno tutti installati è molto elevato. Potremmo avere un San Paolo metà azzurro e metà rosso.