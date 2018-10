Incognita 5 Stelle sul voto per Ischia. Il Pd: una vergogna il condono edilizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 08:29

È previsto per oggi il voto al decreto Genova che contiene anche il via libera al condono per Ischia. Sanati i contrasti e siglata la pace tra leghisti e grillini che non si faranno guerra sui decreti sicurezza e quello sul condono, rimangono le distanze dei secondi. Che sono però divisi. Anzitutto il disagio del ministro all'Ambiente Sergio Costa (che da generale dei carabinieri, di edifici abusivi a Ischia ne sequestrò diversi) ma soprattutto una pattuglia di parlamentari campani. A cominciare da Paola Nugnes e i parlamentari di stretta corrente Roberto Fico (Virginia La Mura, Doriana Sarli, Luigi Gallo e Carmen Di Lauro). Con loro il senatore Gregorio De Falco (napoletano di nascita ma eletto in Toscana). Più o meno lo stesso gruppo che non ha intenzione di ritirare gli emendamenti contro il Dl sicurezza caro alla Lega. Numeri però che non possono cambiare il corso dell'approvazione del dl in questione. Tra i grillini però, c'è anche chi approva la misura per Ischia. «Non capisco questa bagarre: non è un condono tombale», spiega Franco Ortolani, senatore M5s ma sopratutto docente di geologia e vicino da sempre alle associazioni ambientaliste.