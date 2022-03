Il comitato Coscioni Napoli a Chiaia per informazioni e raccolta firme

La Cellula Coscioni Napoli ha organizzato un tavolo informativo e di raccolta firme in Piazza Amendola (altezza Liceo Umberto –quartiere Chiaia) Napoli.

“Il testo sul fine vita in discussione alla Camera dei Deputati, se approvato, impedirebbe alle persone affette da sofferenze insopportabili e patologie gravissime la possibilità di essere aiutate a morire perché non tenute in vita da trattamenti sanitari (come alcuni pazienti malati di cancro in fase terminale)”, affermano Giuseppe Alterio e Rosa Criscuolo, della Cellula Coscioni Napoli.

“Sarebbero escluse anche le persone completamente immobilizzate che non possono autonomamente porre termine alla propria vita”.