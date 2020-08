Il Comune di Napoli mette in mora il Circolo del Tennis: «Debito di due milioni»

Il Comune di Napoli vuole dal Circolo del Tennis due milioni di euro a compensazione di canoni pagati in misura inferiore rispetto al dovuto dal 2002 ad oggi. L'atto di citazione è arrivato in questi giorni al presidente del Circolo del lungomare Riccardo Villari che il prossimo 7 dicembre dovrà presentarsi nelle aule del Nuovo Palazzo di Giustizia per difendersi come ogni inquilino moroso sfrattato dal proprietario (luglio 2019) ma che continua ad occupare alcuni degli spazi più belli della città di Napoli. E in realtà la cifra da pagare sarebbe anche più alta (3,5 milioni) se all'inquilino moroso non fossero riconosciute della attenuanti derivanti dall'attività sociale svolta. Ma dietro un perfetto match tra inquilino e proprietario si cela una pace già fatta e probabilmente al 7 dicembre nemmeno si arriverà perché come sta accadendo anche con il Circolo Posillipo, l'accordo tra Comune e Tennis Club è dietro l'angolo e la stretta di mano potrebbe arrivare già a settembre. L'atto di citazione? «Un atto dovuto all'interno di una vicenda ormai ventennale», dicono dal Circolo del tennis.

Nel 2002 il Comune di Napoli ed il Tennis Club stipularono un contratto di locazione di 10mila euro al mese. Un contratto della durata di sei anni. Un contratto che nel corso della sua durata il Comune in punta di diritto ha ritenuto di dover rivedere («rivisitazione temeraria e unilaterale» sostiene il circolo). Secondo Palazzo San Giacomo l'edificio non era più da assoggettare alla categoria dei circoli e dei luoghi ove si fa attività culturale, sociale, sportiva, ma un vero e proprio bene economico e commerciale. Fatti due conti, il Tc Napoli avrebbe dovuto pagare 47mila euro al mese che portano la cifra ad un dovuto di 3,5 milioni che scende a 2 milioni considerate anche le attività senza fini di lucro che si svolgono nel sodalizio del lungomare.

Secondo il Tennis Club la rivalutazione del canone di affitto è stata fatta in maniera unilaterale rispetto ad un contratto stipulato in piena libertà dalle parti. Quella dei 2 milioni diventa così una richiesta quanto meno temeraria in quanto senza alcun fondamento. Fatto sta che dalla scadenza del primo contratto il Tennis Club occupa abusivamente l'immobile e tutte le manifestazioni che si sono svolte anche con la presenza del primo cittadino a complimentarsi con il circolo per il vanto portato a Napoli erano viziate dal fatto che l'organizzatore occupava abusivamente il circolo.



Comune e Circolo stanno lavorando per una intesa che garantisca ai primi una certezza di diritto, al di là della citazione, vale a dire che il TC Napoli ammetta il suo stato di occupante abusivo e di dover riconoscere una somma al proprietario di casa. Dall'altro lato il Comune lavorerà con il Circolo per stipulare prima un accordo ponte e poi una concessione pluriennale, a cifre non di mercato e che permetta al sodalizio di via Caracciolo di continuare la sua attività pluricentenaria entrando nella gestione delle attività. Vale a dire che molti appuntamenti sociali, culturali, organizzati da Palazzo San Giacomo potranno prevedere anche le sedi del Tc Napoli. La stessa base di accordo che vale anche per il Circolo Posillipo.

«Abbiamo avviato una interlocuzione importante tra i vertici del circolo e dell'amministrazione - spiega l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello - con la volontà politica di non mandare via il Circolo che è un luogo di sport e di cultura della città. Certo, vanno prima sistemate alcune partite economiche. Ma c'è la volontà da entrambe le parti di trovare una soluzione e sicuramente l'immobile sarà tolto da quelli in vendita».

«Questo atto di citazione non lo ritengo un atto di sfida, ma un atto dovuto in un percorso che è cominciato in un modo ma ora ci vede entrambi concordi nella certezza di trovare una soluzione - dice il numero uno del Tc Napoli Riccardo Villari - Per quanto ci riguarda chiederemo una concessione pluriennale ma è ovvio che dovremo pagare un canone stabilito per accordo perché siamo in una condizione assurda. Abbiamo organizzato le Universiadi senza avere un normale contratto di affittuari dell'immobile. Per il Comune questa è casa sua per tutto ciò che vorrà organizzare e per le attività dell'amministrazione che il circolo supporterà. Siamo dal 2013 senza titolo a restare e questa situazione non è più possibile».

