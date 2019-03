De Luca: «Il Comune sta scappando da Anm, solo la Regione paga gli stipendi»

«La realtà è che l'azienda Anm è di proprietà del Comune di Napoli e il Comune se ne scappa, lasciandola al suo destino». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Credo che ieri il presidente della Commissione trasporti della Regione, Cascone, abbia mandato una lettera all'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Calabrese, per chiedere formalmente e definitivamente qual è l'orientamento del Comune di Napoli. Il Comune - ha aggiunto De Luca - ha confermato a voce, e credo che confermerà per iscritto, che non intende fare più niente rispetto all'Anm. Questa è la realtà».



Sulla possibilità di privatizzare il trasporti pubblico, De Luca ha sottolineato che «la privatizzazione è stata già messa in atto dal Comune di Napoli e questa è una delle mille mistificazioni che il mondo dell'informazione dovrebbe portare alla luce. La gara che è stata fatta dalla Città metropolitana di Napoli vede il Comune di Napoli impegnato in Ctp anche con soci privati. Quindi la privatizzazione la sta già facendo il Comune, o almeno tenta di partecipare con privati» «Su Anm serve un'operazione verità: qui non c'è alcun conflitto tra Comune e Regione, c'è la Regione che continua a pagare gli stipendi dell'azienda di proprietà del Comune. Cosa c'è da spiegare rispetto a questo dato che di per sé è sconcertante?». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo sulla situazione di Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli. «Non si possono mettere sullo stesso piano istituzioni che sono in posizioni completamente diverse - ha aggiunto De Luca - ci sono quelli che pagano un'azienda non di proprietà della Regione e quelli che non pagano gli stipendi all'azienda di proprietà del Comune».

Martedì 26 Marzo 2019, 16:29

