Martedì 4 Dicembre 2018, 08:52

È il governo della Salute a impegnare, in questi giorni, le maggiori energie del presidente della Regione Vincenzo De Luca, pienamente calato nel doppio ruolo di governatore e di commissario per la Sanità. Lo snodo cruciale da centrare è il difficile passaggio dalla gestione commissariale straordinaria di Asl e ospedali a quella ordinaria regionale. Il prossimo 31 dicembre scade infatti il triennio, iniziato nel 2016, in cui la Regione ha attuato una serie di programmi operativi concordati con il governo centrale e finalizzati al risanamento contabile della rete ospedaliera e territoriale e alla riqualificazione dell’assistenza clinica. Un giro di boa in cui da un lato c’è De Luca, che vede a portata di mano l’orizzonte per uscire dal tunnel e pertanto chiede di imboccare l’ultimo miglio di strada con una nuova auto il cui bagagliaio sia finalmente liberato della zavorra dei vincoli del commissariamento. Dall’altro c’è il ministero che, invece, considera prematura tale svolta e ritiene che il piano triennale da rinnovare non possa essere definito di uscita ma che sia ancora da considerare, a tutti gli effetti, una prosecuzione del Piano di rientro confermando il commissariamento da affidare a un nuovo timoniere. Ed è probabilmente quest’ultima la strada che si seguirà.