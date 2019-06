Il ministro Costa torna a Napoli: «Altri 50 militari per contrastare i roghi tossici»

Martedì 25 Giugno 2019, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 12:08

«Altri cinquanta militari saranno impiegati nell'area giuglianese per contrastare il fenomeno dei roghi tossici». Lo ha annunciato stamani il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenuto a Marano per inaugurare un oratorio plastic free"Alla presenza di centinaia di bambini, che hanno esposto al ministro i propri lavori e quesiti sul tema ambientale, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di plastica. Costa ha inoltre aggiunto che «darà una mano, per quel che sono le nostre competenze, alla Regione Campania» allorché, tra qualche settimana, chiuderà il termovalorizzatore d'Acerra.«Faremo la nostra parte - ha spiegato - si tratta di soli 40 giorni. De Luca ha chiesto la collaborazione dei sindaci? Non la ritengo una cattiva idea. Noi, come ministero, cercherermo eventualmente di agevolare il trasporto dei rifiuti anche in altre regioni».Sui roghi tossici, infine: «Il trend è in miglioramento, ma noi non ci accontentiamo. Il vero banco di prova è l'estate». All'inaugurazione di oggi erano presenti, tra gli altri, i deputati Andrea Caso e Salvatore Micillo, e il sindaco della città Rodolfo Visconti.