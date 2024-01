Amerigo, il napoletano Edoardo Imperiale è il nuovo presidente

E’ il napoletano Edoardo Imperiale, manager e docente universitario, il nuovo Presidente di Amerigo, l’associazione che riunisce gli alunni italiani dei programmi internazionali di scambio culturale del Dipartimento di Stato americano tra i quali Fulbright, International Visitor Leadership Program, Eisenhower Fellows ed altri. Lo ha eletto l’Assemblea dei Soci a riunitasi a Roma ieri 23 gennaio.



L’Associazione, fondata nel 2007, è da sempre impegnata nella promozione dei rapporti transatlantici attraverso progetti realizzati in collaborazione con la Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, come il Premio giornalistico Amerigo ed il Premio Letterario delle Quattro Libertà, oltre promuovere numerose iniziative con partner italiani ed americani di grande prestigio.

Nelle linee programmatiche del nuovo Presidente trovano ampio spazio riflessioni sui seguenti temi: elezioni presidenziali americane del 2024, Geopolitica, Sostenibilità, cambiamento climatico e Intelligenza artificiale.



La nuova governance vede alla Vice Presidenza, nel ruolo anche di Vicario, l’esperto di relazioni istituzionali e internazionali Ernesto Di Giovanni e la docente Silvia Minardi, oltre al Past President Andrea Gumina. Confermato alla Segreteria generale il consulente aziendale Massimo Cugusi.

Ad affiancare Edoardo Imperiale ci saranno inoltre i coordinatori dei Chapter territoriali dove è presente la missione diplomatica USA: il manager Antonio Amendola per il Chapter Europa con sede a Bruxelles, l’avvocato Emilio Di Marzio per il Chapter di Roma, il giornalista e comunicatore pubblico Marco Marturano per il Chapter di Milano, il manager Marco Mairaghi per il Chapter di Firenze e la docente universitaria Giuliana Cacciapuoti per il Chapter di Napoli.



Completano la squadra del nuovo Presidente il docente universitario Edoardo Croci, l’editore Diego Guida, l’avvocato Mario Galluppi, il funzionario per la promozione turistica di Firenze Michele Ricceri e Yahya Pallavicini Imam della Comunità Religiosa Islamica Italiana.