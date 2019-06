«Siamo molto contenti di questa visita e del tipo di argomento che si tratterà stamattina, per il momento storico. Non vedo l'ora di ascoltare le sue parole». A dirlo è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, appena arrivato nella sede della sezione San Luigi della Pontificia Facoltà teologica dell'Italia Meridionale, dove è atteso Papa Francesco per la giornata conclusiva del convegno «La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo»: Secondo de Magistris, «il messaggio è sicuramente forte e questa città è in linea con le parole del Papa. Siamo nel cuore del Mediterraneo e il nostro obiettivo è costruire ponti affinché i popoli si possano incontrare, e non consentire che prevalga invece la comunità del rancore che vuole mettere gli uni contro gli altri».

Venerdì 21 Giugno 2019, 08:49

