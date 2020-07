Il prefetto Valentini a Procida: «Garantiremo la salute pubblica»

Un consiglio comunale straordinario si è svolto stamattina a Procida per la visita ufficiale del prefetto di Napoli, Marco Valentini. Il prefetto sta visitando i comuni della provincia di Napoli e Procida è una delle prima tappe. Valentini è stato accolto dal sindaco Dino Ambrosino e si è recato in Comune per la seduta straordinaria. Il prefetto ha parlato di legalità e sicurezza e ha ribadito l'impegno a garantire la salute pubblica dalla minaccia della pandemia di Covid-19 anche attraverso l'operazione «Spiagge sicure». Il prefetto ha visitato la caserma dei carabinieri, il Museo del Mare, l'abbazia di Terra Murata e Palazzo D'Avalos.

