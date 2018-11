Napoli, il premier Conte tra Teatro San Carlo e Forcella: «È un'eccellenza italiana»

Venerdì 23 Novembre 2018, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Giuseppe Conte è giunto pochi minuti fa nel teatro San Carlo di Napoli, dove Riccardo Muti è impegnato nelle prove del «Così fan tutte» che domenica aprirà la stagione lirica. Ai cronisti che gli chiedevano se fosse lì per salutare il direttore d'orchestra, Conte ha risposto «certo, Muti è un'eccellenza italiana». Il presidente del Consiglio è stato accolto all'ingresso dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e dalla soprintendente del teatro Rosanna Purchia.​«Abbiamo accolto il presidente del Consiglio Conte a Napoli qui al teatro San Carlo, il teatro più antico d'Europa, e con il maestro Muti abbiamo avuto un incontro tutto incentrato sulla cultura e su questo teatro meraviglioso», ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, uscendo dal San Carlo. Nella sala Tebaldi del Teatro, però, il sindaco ha avuto un colloquio riservato con il presidente del Consiglio, a cui ha rivolto l'invito a tornare a Napoli per una visita ufficiale all'inizio del prossimo anno. L'incontro è durato circa 15 minuti. «Con il presidente Conte - ha riferito de Magistris - ho affrontato i temi centrali della città. È stato un colloquio utile, proficuo nel segno della più alta cooperazione istituzionale che c'è e ci deve essere tra città e governo». Il sindaco ha riferito che i temi discussi sono stati: il rapporto tra governo ed enti locali con particolare riferimento a Napoli in vista dell'approvazione della legge di bilancio; le infrastrutture, la metropolitana, Bagnoli e l'importanza dell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in città alla presenza del ministro Salvini. «Ho sottolineato al presidente - ha detto de Magistris - la necessità che chi governa dal basso non abbia gabbie finanziarie e vincoli normativi che ci opprimono e il presidente, che sta portando avanti una questione significativa con Bruxelles, ha colto subito il tema. Durante tutto il colloquio - ha concluso il sindaco di Napoli - ho notato da parte del premier Conte grande attenzione».Subito dopo Conte s'è recato nella sede dell'associazione Annalisa Durante, nel rione Forcella di Napoli, intitolata alla ragazza uccisa per sbaglio a 14 anni, durante un agguato camorristico proprio a Forcella, il 27 marzo del 2004. Conte è stato accolto a Forcella dal parroco anticamorra Luigi Merola e dal consigliere regionale M5S Valeria Ciarambino. Il premier ha percorso a piedi un tratto di strada, tra gli applausi e le richieste di aiuto della folla radunata lungo il percorso. Alcuni lo hanno fermato esponendogli i problemi del quartiere e chiedendogli soccorso su temi come il lavoro e i rifiuti. Conte li ha ascoltati e ha promesso l'impegno del governo. Il premier lungo il percorso si è anche trattenuto con i bimbi della scuola intitolata ad Annalisa Durante.«Le visite di oggi in Calabria e a Napoli vogliono testimoniare la costante attenzione e la ferma determinazione di questo governo nel contrastare i gruppi criminali, qualsiasi iniziativa mafiosa, qualsiasi iniziativa illegale», ha detto Conte nella sede dell'associazione. «Questo governo da quando si è insediato - ha aggiunto - è sempre costantemente orientato a contrastare l'illegalità. Le visite di quest'oggi sono una testimonianza ulteriore di questa ferma determinazione del governo».