Venerdì 26 Ottobre 2018, 08:23

Oggi alle 12,30 il sindaco Luigi de Magistris svelerà la nuova giunta, un fatto che comunque vada modifica anche la maggioranza. Cosa significa? Che perde pezzi: in principio è stato David Lebro, poi Gaetano Troncone, quindi i Verdi Stefano Buono e Marco Gaudini orfani della defenestrata Maria D'Ambrosio che un minuto dopo l'annuncio del rimpasto daranno il loro «appoggio esterno». O useranno un'altra formula per comunicare l'uscita dalla maggioranza: «Valuteremo di volta in volta come votare».Difficile immaginare che possano dare una mano sul bilancio con la Corte dei Conti pronta ad azzannare Palazzo San Giacomo e spargere multe e richieste di «danno erariale» alle casse pubbliche tanto per fare un esempio. La rivoluzione arancione è appesa a un numero, 21, il minimo per avere la maggioranza in Consiglio. Gli arancioni sono 22 inclusi l'ex pm e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Fucito. Come dire che basta una influenza, un malanno di stagione, o che un consigliere resti imbottigliato nel traffico perché il Consiglio non possa nemmeno iniziare. Tuttavia, oltre agli accidenti quotidiani il dato di cronaca racconta che de Magistris è soggetto mai come in questo momento alle volontà, ai capricci e perché no anche alle ripicche dei singoli e si sa che in politica sono all'ordine del giorno.