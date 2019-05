CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Maggio 2019, 10:13

Torna in Campania per un altro bagno di folla, ufficialmente per sostenere i due candidati a sindaco ai ballottaggi di Aversa e Casoria. Eppure Matteo Salvini, nel suo tour tra Napoli e Caserta, avrà anche il modo di fare un punto sull'organizzazione interna del partito campano. Tutto è pronto e, già dopo i ballottaggi, sarà avviata la strutturazione degli organigrammi del Carroccio che il coordinatore regionale, Gianluca Cantalamessa, sta studiando da alcuni giorni. Una richiesta - quella di dare vita a un piano per meglio articolare la macchina del partito - arrivata già alcune settimane fa dall'altra big della Lega, il sottosegretario al Sud Pina Castiello, attraverso alcune lettere inviate al coordinamento campano. Del resto un conto è gestire un partito che fino ad un anno fa lambiva percentuali del 5 per cento, altra cosa è amministrare un bolide da corsa, più che un Carroccio, che alle ultime elezioni europee ha sfiorato il 20 per cento dei consensi e dove già si registrano fibrillazioni e veleni per la governance del partito a livello locale.