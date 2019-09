La lunga corsa verso la Regione Campania: «De Luca primo ma decisive saranno le alleanze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 08:25

C'è chi festeggia per il risultato, chi proprio non vuole commentarlo, ma tutti sono consapevoli che presto il periodo delle analisi e dei sondaggi svanirà perché tra pochi mesi, a pesare, saranno i voti reali che i campani dovranno esprimere nelle urne. Il sondaggio di Winpoll Arcadia pubblicato ieri dal Mattino interroga tutto il fronte politico sulle ricette da mettere in campo in vista delle prossime elezioni regionali. Per ora, quando mancano circa sette mesi al voto, in testa c'è l'attuale governatore Vincenzo De Luca, ma bisognerà scoprire quali saranno le coalizioni e chi saranno effettivamente i candidati. I coltelli, anche tra quanti appartengono allo stesso schieramento, sono più che affilati. È bastato un sondaggio per alzare già la tensione e far partire le grandi manovre nei partiti e nelle coalizioni.