Lunedì 16 Settembre 2019, 17:15

Sul palco di Pontida per rilanciare lavoro e sviluppo al Sud. Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano e primo della Campania per il Carroccio, è divenuto ormai un punto di riferimento per il partito di Salvini nel meridione. Ieri è intervenuto sul palco nella festa più importante per i leghisti. Un intervento che è stato anche sottolineato dallo stesso leader della Lega, Matteo Salvini. “Al Sud servono politiche di rilancio del territorio per favorire il lavoro e lo sviluppo. Vogliamo poter costruire un futuro in autonomia e di amministrare con tranquillità senza la burocrazia. Il gruppo della Lega è composto da tantissimi amministratori capaci e competenti come Catapano a San Giuseppe Vesuviano. Vogliamo avere dei presidenti di regione del Sud che possano rivelarsi capaci come Zaia, Fontana e tutti i presidenti di Regione della Lega”.