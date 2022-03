Il sindaco Manfredi: la litigiosità è uno dei problemi di Napoli

«La litigiosità è uno dei tanti problemi della nostra città. Il livello del contenzioso che abbiamo a Napoli è nettamente più alto rispetto alla media nazionale e questo rappresenta un problema sia dal punto di vista dei tempi di realizzazione dei processi amministrativi che dal punto di vista economico dello sviluppo della città». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Finto maresciallo dei carabinieri si fa consegnare 20mila euro: preso IL CASO Adesca bambini in chat, a Napoli condannato giudice onorario minori IL CASO Scassina distributori automatici ​nell'istituto scolastico ad...

Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di lavorare «per ridurre il contenzioso» e in questa direzione «sono importanti la cooperazione e da parte del Comune l'efficacia e l'efficienza amministrativa ma anche una riduzione della litigiosità da parte dei cittadini e, proprio in questo ambito, il ruolo del Tribunale amministrativo è importante perché è l'arbitro di questa situazione». E in vista dei finanziamenti del Pnrr, Manfredi ha espresso l'auspicio che «i contenziosi non rallentino questa stagione perché sarebbe un grandissimo danno per tutti i cittadini e per la città».