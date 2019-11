​Ilva, Iervolino: giusto pensare a Taranto ma non dimentichiamoci di Bagnoli

«In questi giorni l'attenzione prioritaria va a Taranto anche per il numero di lavoratori coinvolti ma, come vecchia rappresentante in Parlamento per tanti anni, chiedo che la stessa attenzione sia riservata ai problemi di Bagnoli»: lo dichiara all'Adnkronos Rosa Russo Iervolino, ex sindaco di Napoli che in passato è stata anche ministro per gli Affari sociali, della Pubblica istruzione e dell'Interno.



«Ci troviamo di fronte ad un territorio - ha detto ancora la Iervolino - che ha grandeE quindi bisogna fare l'impossibile affinché a Bagnoli si attuino i piani votati già a suo tempo dal Consiglio comunale quando io ero sindaco di Napoli e si salvi, in questo modo, l'occuapazione e si tuteli la salute dei cittadini residenti».

