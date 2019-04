Mamma immigrata, sussidio negato: «Discriminata dal Comune di Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:30

Il Comune di Napoli nega l'assegno di maternità a una mamma inoccupata extracomunitaria e comunica all'Inps di non erogarle neanche un centesimo. Eppure la legge è chiara: l'assegno le spetta di diritto. È il caso di Isabela (nome di fantasia), giovane brasiliana sposata con un napoletano che nel 2017 mette al mondo una bambina. Fa regolarmente domanda per beneficiare dell'assegno, ma pochi mesi dopo le viene respinta dagli uffici di Palazzo San Giacomo perché è titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari con decorrenza al 2021, considerato non idoneo per la concessione. Ma la non idoneità è falsa, è così per far valere i suoi diritti si rivolge ai consiglieri Alessandro Capone e Clementina Cozzolino della Municipalità 5, dove la famiglia risiede, che la indirizzano al Caf Unsic di via Case Puntellate. A ribaltare la decisione è l'avvocato Iolanda Buonaiuto, con il giudice del lavoro Carla Ruggiero del Tribunale di Napoli che accerta «il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Napoli», episodio mai avvenuto prima d'ora a Napoli, ma molto più frequente al Nord, come riporta la giurisprudenza, poiché l'Italia ha recepito la normativa europea di riferimento in ritardo.