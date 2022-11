Immigrazione, Martusciello: servono regole chiare in Europa

«Sul tema dell'immigrazione l'Italia è sempre stata attenta alle esigenze umanitarie dando prova di disponibilità e accoglienza ma, al contempo, chiede all'Europa il rispetto di precisi accordi internazionali e regole chiare sul ruolo delle Ong e delle missioni umanitarie nel Mediterraneo». Così il capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.

«Mai come in questo momento – sottolinea l'eurodeputato - occorrono uno sforzo e un impegno responsabile da parte di tutti i Paesi europei per contrastare l'immigrazione illegale, in modo particolare i flussi non controllati che provengono dai Balcani».