Pizzicati con lo smartphone: in carcere gli imputati vip di Torre del Greco

Domenica 26 Maggio 2019, 13:00

Dopo un mese e mezzo ai domiciliari, con le accuse confermate anche dal Riesame e nuovi elementi raccolti a loro carico, da ieri mattina Stefano Abilitato e Simone Magliacano sono finiti in carcere. Un aggravamento della misura cautelare è stato firmato dal gip Antonio Fiorentino, su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Borriello, che fa parte del pool di magistrati della Procura di Torre Annunziata guidata dal procuratore Sandro Pennasilico e dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli, che hanno coordinato le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Emanuele Corda.I due politici di Torre del Greco avrebbero incontrato diverse persone non autorizzate durante il loro periodo di detenzione domiciliare. E non solo. Ai due è contestato anche l'uso degli strumenti elettronici, su tutti gli smartphone, con il sospetto di telefonate e chat per comunicare con persone con le quali non avrebbero potuto. Stefano Abilitato, consigliere eletto con 927 voti nella maggioranza del sindaco Giovanni Palomba e già dimissionario da un mese e mezzo, e il suo sponsor politico Simone Magliacano, commercialista ed ex assessore che aspirava ad un nuovo incarico in giunta, sono entrambi accusati di essere i veri registi dello scandalo del voto di scambio alla scorsa tornata elettorale amministrativa di Torre del Greco.