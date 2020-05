«L'inchiesta ex Cirio? Una fotografia che non mi meraviglia per nulla». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, commentando quanto emerso dall'inchiesta della Procura di Torre Annunziata sulla riconversione dell'ex area industriale Cirio di Castellammare di Stabia e che vede coinvolti i parlamentari di Forza Italia Antonio Pentangelo e Luigi Cesaro e il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Campania Mario Casillo.

Premettendo che «è doverosa la presunzione di non colpevolezza e mi auguro che tutti gli indagati, a cominciare da chi ha ruoli istituzionali, possa dimostrare la sua innocenza», de Magistris spiega che «quello che si delinea sembra un quadro assai inquietante e merita una riflessione perché abbiamo degli indizi gravi, tanto è vero che il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per due parlamentari».

Sul coinvolgimento di Casillo, indagato per traffico di influenze, de Magistris ritiene che «non sarebbe male se il Pd napoletano, che ogni giorno pare abbia l'unico obiettivo di attaccare l'amministrazione che in tempi di pandemia sta provando a salvare la nostra comunità, si occupasse di più della questione morale».

In conclusione, sostiene de Magistris, «sono pagine di cronache giudiziarie che si reiterano e anche su questo ci fa piacere che almeno la nostra esperienza politica si sia contraddistinta sempre dal contrasto fortissimo alle mafie e alla corruzione».

