Mercoledì 10 Luglio 2019, 13:02

«Sicuramente abbiamo una gestione del denaro pubblico e della spesa pubblica molto diversa tra Luigi de Magistris e Vincenzo De Luca e questo al di là della Corte dei Conti». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alle indagini della Corte dei Conti della Campania su una commissione doppione del Consiglio regionale campano.«Sono accertamenti che fa la magistratura contabile - ha affermato - per la quale bisogna avere chiaramente rispetto». «Io - ha concluso - non sono abituato a speculare quando ci sono accertamenti in corso di natura preliminare da parte della Corte dei Conti».