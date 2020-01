Incidente nella metropolitana di Napoli, l'urlo di de Magistris: «Giorni drammatici per i trasporti»

«Viviamo un momento molto delicato. Per fortuna non c'è stata una tragedia dal punto di vista dei feriti ma per il trasporto pubblico sono giornate drammatiche. Ora dobbiamo lavorare tutti con capacità di buon senso, di elasticità e di visione affinchè si possa aprire il prima possibile l'intera tratta e si possano avere i treni aggiustati e manutenuti». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, tornando sullo scontro tra i treni della linea 1 della metropolitana le cui conseguenze stanno causando disagi all'utenza. In questi giorni infatti la linea 1 della metro effettua esclusivamente la tratta Colli Aminei-Dante.



A quanto riferito dal sindaco, «ad horas» si dovrebbe sapere quando si potrà riaprire il tratto di Piscinola e anche i tempi per poter arrivare a Garibaldi. «In attesa che raggiungiamo di nuovo quel livello di ordinarietà pur nella precarietà - ha aggiunto -e quindi Anm per quanto riguarda il trasporto sostitutivo su gomma, la polizia municipale per la viabilità e l'azienda per andare incontro ai viaggiatori che già subiscono un trasporto non idoneo per quello che vorremmo».

Intanto si è in attesa dei nuovi treni in via di realizzazione di cui il primo è atteso per febbraio. «Da parte nostra - ha sottolineato de Magistris - stiamo esercitando una pressione forte sulla multinazionale che si è aggiudicata la fornitura dei nuovi treni affinché mantenga l'impegno della consegna a fine febbraio così da poter utilizzare i treni dopo l'estate così come - ha concluso - stiamo mettendo in campo un lavoro di sostegno con il governo». De Magistris ha riferito di aver sentito in questi giorni per due volte il ministro ai Trasporti, Paola De Micheli, «che è stata molto cara e affettuosa e con cui stiamo cercando di accelerare una serie di tempi»

