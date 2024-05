De Luca-Meloni, lo scontro non si attenua. Anzi si allarga. Quel «Presidente De Luca, quella str... della Meloni, come sta?», pronunciato martedì dalla premier a Caivano e ripreso dalle telecamere dello staff di Palazzo Chigi, diventa oggetto di dibatti e polemiche. «Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità - ha detto De Luca - E noi non possiamo che concordare, ovviamente». La leader di Fratelli d'Italia aveva così risposto a quel «lavora tu, stronza» che De Luca le aveva riservato lo scorso febbraio. Nell'intervista al Mattino, pubblicata ieri, il premier aveva poi smorzato: «Io non ho litigato con nessuno, mi limito a rispondere alle accuse infondate. Ora De Luca faccia la sua parte potenziando il trasporto tra Caivano e Napoli città». E così arriviamo a ieri mattina: in occasione di un evento al Cardarelli, arriva il momento della ricostruzione di De Luca: «Ho sentito solo quando si è avvicinata a me per dire “presidente come sta?” e ho risposto “bene in salute, benvenuta”. Ho appreso solo dopo dai social della performance che era cominciata qualche metro prima e della raffinata eleganza con cui si era avvicinata. Le performance organizzate a tavolino sono francamente fuori della realtà del nostro Paese. Ce le potremmo risparmiare». De Luca critica anche l'assenza di Meloni all'anniversario della strage di piazza della Loggia: «Mi sarei aspettato una visita a Brescia. I campetti di Caivano si possono inaugurare in qualunque momento». E sull'invito della premier a fare di più sui trasporti, dice di aver già fatto tanto per Caivano: «È malinformata sul fatto che l'unica istituzione che ha realizzato un intervento sociale a Caivano è la Regione».

E ancora. L'inquilino di Palazzo Santa Lucia cita Silvio Berlusconi: «Avrò il piacere di ripubblicare un suo appunto che mi pare una sintesi». Il riferimento è a un foglietto scritto dal Cavaliere nei giorni degli scontri sulla formazione del nuovo governo. «Supponente, prepotente, arrogante, offensiva» gli aggettivi che l'ex premier rivolse a Meloni. «Dedicherò i miei pensieri più approfonditi all'onorevole Meloni venerdì nel mio incontro televisivo», promette Vincenzo De Luca. Ma in serata è Giorgia Meloni a tornare sull'argomento, rispondendo all'intervista del Corriere online. E ha rilanciato in maniera veemente attaccando anche il silenzio della sinistra. «Dietro le offese di De Luca sessismo, ai bulli dico non ci sto - ha detto la premier - Sono stata insultata e banalmente mi sono difesa. La sinistra che quando io sono stata insultata non ha detto mezza parola ora si straccia le vesti, si dovrebbe vergognare. Mi ha scritto un sacco di gente di sinistra e mi hanno detto che ho fatto bene». Per la premier, in questa vicenda, «anche la segretaria del Pd ha perso un'occasione, l'occasione di dimostrare che rappresentava un cambiamento», tacendo quando De Luca aveva insultato Meloni e prendendo le difese del governatore campano ieri. «In quello che è accaduto a Caivano - ha proseguito Meloni - c'è anche una questione femminile: De Luca è uno che non le manda a dire, il messaggio (lanciato dalla premier al governatore della Campania, ndr) è che i bulli sono deboli, sono bravi a fare i gradassi dietro le spalle. È finito il tempo in cui le donne devono subire. Mi aspetto di sentire prima o poi, in tutta questa vicenda, anche una parola dalle femministe. Ma vede? - ha aggiunto il presidente del Consiglio - io faccio comunque il tifo per la Schlein», affinché «abbia più coraggio come leader e come donna». Poi ha parlato ancora di Caivano: «Nella vita ho altre priorità, la cosa importante è quello che abbiamo fatto al Parco Verde. Quando sono andata via - ha raccontato -, mi sono arrivate le immagini dei cittadini di Caivano che a centinaia sono andati a vedere questo centro, mamme con i bambini, una gioia indicibile. Sono giornate che danno senso ai sacrifici e alla vita che facciamo».

Le reazioni

, il parroco del Parco Verde non le manda a dire: «De Luca ha dei modi che non mi piacciono. Anche nei miei confronti non ha avuto parole bellissime, mi ha definito Pippo Baudo di Napoli Nord». Poi Il parroco racconta che martedì il governatore non l'ha neppure salutato: «Così ad alta voce ho detto presidente, che fa non mi dà la mano?. Io ritengo che non siano modi da avere, dopo di che sono fatti suoi». Ma Patriciello ha un consiglio anche per la Meloni: «Poteva fare a meno di quella frase. L'offesa c'era stata qualche mese fa. Io lo avrei ignorato completamente». Il leader del M5S, invece, interviene con una battuta non particolarmente felice: «Al posto di De Luca, avrei detto l'ho riconosciuta». La segretaria del Pddribbla l'argomento: «Agli italiani non interessano le ripicche personali della premier. Ognuno è responsabile del linguaggio che utilizza. Ci sembrano tutti diversivi».