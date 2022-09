Elezioni 2022, incredibile a Napoli: mancano gli scrutatori per il voto all'estero

In vista della costituzione oggi a Napoli di 289 seggi destinati esclusivamente allo spoglio dei voti degli italiani all'estero, il Comune - nella eventualità che non tutti i numerosi scrutatori nominati si presentino - invita i cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a recarsi in via Terracina n. 1 (Istituto Professionale Statale G. Rossini-Liceo scientifico Statale A. Labriola-Isis Boccioni Palizzi) via J. F. Kennedy n. 112 (Istituto Tecnico Industriale A. Righi).

Le candidature per la sostituzione degli scrutatori assenti dovranno essere presentate ai presidenti dei seggi.