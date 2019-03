Incubo Tari a Napoli: arriva la card elettronica per «misurare» la spazzatura prodotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 9 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi più differenzia meno paga. E, nello stesso tempo, il calcolo della Tari si effettua in base ai rifiuti effettivamente prodotti da ciascuno e non più secondo i criteri cervellotici di una legge nazionale iniqua. Il rispetto dell'ambiente e una corretta distribuzione degli oneri fiscali a carico della collettività, relativamente alla raccolta dei rifiuti, sono due obiettivi perseguibili con un sistema di misurazione puntuale della spazzatura conferita dai napoletani.Da questa considerazione è scaturito un progetto del Comune di Napoli e di Asìa basato proprio sul controllo elettronico dei conferimenti, fino ad arrivare ad una tariffazione puntuale. Il progetto sarà sperimentato tra qualche mese, al massimo entro la fine del 2019. «Ci sono già in circolazione molti sistemi che funzionano con un microchip - spiega l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice - e con una scheda personale o condominiale. Noi stiamo valutando due o tre opzioni per capire quale di queste risponda meglio alle caratteristiche di una città complessa come Napoli». Il progetto ruota, comunque, intorno ad una card elettronica che consentirà di ottenere il peso effettivo della spazzatura. «Nella campana - prosegue Del Giudice - ci sarà una botola che si aprirà nel momento in cui il cittadino avvicina la card. In questo modo verrà identificato l'utente che conferisce e verrà calcolato il peso. E se sceglieremo di farlo attraverso i condomìni, ci sono attrezzature che consentono di registrare le loro performance, con buste premarcate da dare ai condomìni. Puntiamo anche ad effettuare dei calcoli separati in base alla tipologia del rifiuto, che si tratti di umido, multimateriale o indifferenziato».