Uno valuta, l'altro aspetta. L'uno si rallegra delle prime dimostrazioni di disponibilità giunte da colleghi imprenditori che vorrebbero sostenerne la candidatura. L'altro ragiona con lo sguardo rivolto alla maggioranza che lo ha gia' indicato, con l'obiettivo di non perdere pezzi lungo il percorso., che potrebbero ritrovarsi avversari se si arrivasse ad una doppia candidatura per la presidenza dell'Unione industriali di Napoli hanno in realtà un grande obiettivo in comune: non disperdere la compattezza degli imprenditori partenopei che si registra da alcuni anni e che si è manifestata anche solo pochi mesi fa nel sostegno unanime al neo presidente di Confindustria. Un obiettivo, però, che di ora in ora rischia di diventare sempre più complicato dal momento che la contrapposizione tra quelle che possono essere definite già adesso le due anime dell'Associazione sembra inevitabile. E con essa il rischio di una conta che peserebbe non poco sul futuro di Piazza dei Martiri., che ieri ha incontrato nel suo nuovo hotel, il Britannique, un gruppo di amici imprenditori, tra cui a quanto pare anche alcuni presidenti di sezioni dell'Unione industriali, appare determinato ad andare avanti. A presentare, cioè, nella prossima settimana la propria auto candidatura alla Commissione dei saggi sulla quale, come prevede lo Statuto, dovranno poi esprimersi gli associati nelle tre date già fissate, nella seconda metà del mese. Dal suo entourage si insiste sulla irritualità della lettera, inviata a tutti i soci, con cui il Comitato di presidenza uscente ha indicato il vice presidente Tavassi a successore di Vito Grassi, dopo la rinuncia di. Si fa altresì notare la presunta anomalia che tra i proponenti ci sia anche il presidente uscente Grassi, di fatto già decaduto per incompatibilità all'indomani della sua elezione a presidente del Consiglio degli Affari regionali di Confindustria e, di conseguenza, a vice presidente operativo della stessa Associazione. Nessuno lo dice apertamente, almeno in questa fase, ma non sarebbero da escludere persino ricorsi ai Probiviri nazionali per dirimere un nodo procedurale che rischia di alimentare ulteriori tensioni.Sembra più rilassata, invece, l'atmosfera tra i sostenitori di Tavassi che, ovviamente preferisce non commentare voci e fibrillazioni in attesa di protocollare anche lui la candidatura. Dietro la sua disponibilità, comunque, c'è il non trascurabile peso del gruppo che aveva sostenuto l'elezione diall'insegna della massima compattezza e che, nel rispetto di un principio di continuità, intende garantire anche all'imprenditore di GLS la stessa unanimità. «Nessun a forzatura rispetto allo Statuto. I capisaldi dell'impegno con il quale all'unanimità è stato eletto Grassi due anni fa non sono stati scalfiti e, dunque, completare il quadriennio con un nome che di quell'impegno è stato sin dall'inizio un convinto sostenitore appare, soprattutto in questa delicatissima fase, la scelta più logica, ferma restando l'assoluta libertà di ogni associato di scegliere per chi votare», dice uno degli imprenditori più vicini a Tavassi pur mantenendo l'anonimato. Squadra che vince non si cambia, si potrebbe sintetizzare ma è evidente che il vecchio adagio del calcio rischia di non trovare la stessa credibilità in questo caso.Sul futuro di Palazzo Partanna, peraltro, si intreccia anche la vicenda della Federazione regionale di Confindustria, con l'incertezza che continua ad avvolgere l'annunciato ma finora non concretizzato passaggio di consegne trache già a fine maggio avrebbe dovuto assumere la carica di presidente nel rispetto del principio dell'alternanza fra Napoli e le altre territoriali della Campania. Anche su questo punto sembra che sia stato interessato il presidente Bonomi, poco entusiasta del fatto che membri della sua squadra siano in qualche modo impelagati nelle successioni ai vertici delle territoriali locali. Naturalmente sono al lavoro anche i mediatori per cercare di scongiurare fratture che risulterebbero a dir poco incomprensibili a chi guarda alla imprese come all'unico, forte punto di riferimento di un piano di rilancio del Paese. Nei giorni dell'incertezza economica, delle incognite sul futuro occupazionale di milioni di lavoratori e dei forti dubbi circa la reale ripresa di interi e strategici comparti dell'economia nazionale, sarebbe difficile spiegare litigi e divisioni anche tra gli imprenditori.