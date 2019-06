Inferno Poggioreale, l'assessore Gaeta incontra i rappresentanti delle associazioni

Martedì 18 Giugno 2019, 20:21

L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Roberta Gaeta ha incontrato questo pomeriggio i rappresentanti di associazioni, comitati, movimenti cittadini attivi sul tema delle carceri, a seguito dell'episodio verificatosi domenica scorsa nella Casa circondariale di Poggioreale. L'assessore, in una nota, ha espresso vicinanza alla famiglia che lamentava un malanno. «Un Paese veramente civile - ha detto Gaeta - è quello teso a tutelare e far rispettare i diritti inalienabili di ogni uomo, compresi quelli dei detenuti. Come Amministrazione ci stiamo adoperando per la nomina del Garante cittadino dei diritti dei detenuti».«Il Tavolo - ha aggiunto l'assessore Gaeta - ha espresso grande preoccupazione per il sovraffollamento degli istituti penitenziari in città». «I valori di uguaglianza e solidarietà guidano l'azione amministrativa - conclude l'Assessore - e il Comune di Napoli con il Tavolo sta portando avanti attività che saranno di supporto al Garante cittadino dei detenuti, che verrà nominato a breve». All'incontro ha partecipato anche la referente dell'Osservatorio carceri e misure alternative alla detenzione del Servizio Politiche di integrazione e nuove cittadinanze, Carol Pellecchia