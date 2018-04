CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Aprile 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 09:08

Caivano. Niente voto a giugno. Ieri il Comune è stato sciolto in ragione di «riscontrate ingerenze della criminalità organizzata» con provvedimento del Consiglio dei ministri e su proposta del ministro dell'Interno Marco Minniti, a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Nella stessa seduta, presieduta dal presidente Paolo Gentiloni, è stato prorogato per una durata di sei mesi lo scioglimento dei consigli comunali di Casavatore e Crispano, dove si è ravvisata la necessità di proseguire l'opera di risanamento dagli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata.Dunque dopo lo scioglimento dei giorni scorsi del Comune di Calvizzano, sempre per infiltrazioni della malavita nel civico consesso, arriva ora anche quello dell'ente pubblico di piazza Cesare Battisti. La commissione antimafia di accesso, formata da due viceprefetti, Anna De Luna e Sabrina d'Angeli e dal segretario comunale Giuseppe Di Cicco aveva inviato al prefetto di Napoli Carmela Pagano un dettagliato dossier sull'attività svolta dall'amministrazione di centrodestra, guidata dal sindaco forzista Simone Monopoli, nei sui 27 mesi di attività governativa. Il mandato di Monopoli era già terminato bruscamente nel settembre dello scorso anno per lo scioglimento anticipato del parlamentino locale, in seguito alle dimissioni in massa di 13 consiglieri comunali su 24, di cui quattro consiglieri del suo stesso partito: Vincenza Buonfiglio, Lorenzo Frezza, Giuseppe Mellone e Gaetano Ponticelli. Sotto i riflettori dei commissari erano finite delibere e atti firmati anche dai funzionari in poco più di due anni della gestione Monopoli, dal giugno del 2015 al settembre del 2017. Esaminati anche tutti gli appalti concessi con trattative private e le varie nomine effettuate.Lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche rappresenta una decisione storica per Caivano ed era nell'aria da tempo.