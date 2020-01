Insurgencia sfrattata dall'ex Dema: «Restituiamo l'edificio alla città»

La ex pasionaria arancione Laura Bismuto fresca separata da de Magistris attacca il suo eterno nemico Insurgencia: «Occupa un intero stabile comunale e non hanno mai dato nulla al territorio restituiamolo alla comunità» scrive su fb lanciando addirittura un sondaggio al riguardo per una nuova destinazione. Da demA - il capogruppo Rosario Andreozzi - sempre su fb replica con durezza: «La Bismuto come Salvini». Insomma una rissa mediatica che avrà ripercussioni politiche serie perché a questo punto potrebbe essere a rischio anche l'appoggio esterno della Bismuto al sindaco.

«Tutti i giorni, passo davanti a questa struttura» scrive riferendosi all'immobile situato in via Vecchia San Rocco sede di Insurgencia. «Passo, me la vedo e me la piango. Un intero stabile di proprietà comunale, inutilizzato, di fatto sottratto alla collettività». La Consigliera affonda il colpo: «Ci sono 250mila euro di fondi pubblici stanziati per la ristrutturazione, con gara aggiudicata. Lavori mai partiti perché occupato. A differenza di tante altre esperienze di luoghi liberati questa in 9 anni non ha restituito nulla al territorio in termini sociali». Quindi lancia il sondaggio: «Cosa ne vorreste fare? La prossima settimana porto in commissione comunale la proposta». Svariate le risposte tra le altre anche critiche che arrivano da quelli di Insurgencia.

Tocca ad Andreozzi replicare e lo fa in maniera pesante assieme allo stato maggiore di Insurgencia - tra gli altri l'assessora Eleonora De Majo ed Egidio Giordano - da Torino per partecipare alla manifestazione per chiedere la liberazione di Nicoletta Dosio, la professoressa di greco «No TAV» arrestata il 30 dicembre. «Quello che la consigliera comunale - scrive su fb - propone con atteggiamento salviniano, di sostituire il centro sociale Insurgencia in un centro giovanile o addirittura una sede per la polizia municipale è inaccettabile». E ancora: «Dico salviniano non a caso, perché quello che la consigliera non dice esplicitamente è che per realizzare uno dei due suoi progetti è necessario sgomberare la collettività che sta all'interno, non riconoscendone la storia e l'indiscutibile contributo dato alla città in questi 16 anni. Non sarà certo l'opportunismo e il livore personale della consigliera ad aprire questa stagione».

