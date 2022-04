Il ministro Lamorgese a Napoli, intesa con la Regione Campania: dal 2023 il 112 numero unico per le emergenze

Entro il 2023 in Campania sarà attivato il 112 come numero unico di soccorso, scelta che è stata già attuata gradatamente in 11 Regioni.

E' il contenuto del protocollo d'intesa firmato in Prefettura a Napoli dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ed il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Due le centrali previste, a Napoli ed a Salerno. Con un centinaio di assunzioni di operatori e la realizzazione di due strutture di circa 500 metri quadrati per accoglierli.