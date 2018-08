Di Maio a Ischia un anno dopo: «Pronto un decreto per i terremotati»

Martedì 21 Agosto 2018, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio, è giunto a Casamicciola per prendere parte ai lavori del Consiglio comunale convocato in occasione dell'anniversario del terremoto del 2017 registrato nell'isola verde. Di Maio successivamente si recherà nella zona rossa dove sono stati registrati i maggiori danni.«I cittadini di Ischia sono stati trattati come terremotati di serie C», le sue prime parole nell'aula del Comune. «Lavoreremo con il buonsenso e se serve faremo anche un decreto per Ischia per accelerare tutte le procedure che attiverà il prefetto alla ricostruzione Schilardi. Lo dico da ministro e da vicepresidente del Consiglio perchè i terremotati del Sud hanno gli stessi diritti di altri», ha aggiunto Di Maio affermando di non essere venuto «a fare promesse sui tempi ma gli ischitani avranno un governo amico».Il vicepresidente del Consiglio ha poi deposto una corona di fiori davanti alla Chiesa del Purgatorio, a Casamicciola, dove perse la vita Lina Balestrieri, la catechista amata da tutti, una delle due vittime del sisma che provocò anche 42 feriti. Un minuto di silenzio è stato osservato dopo la deposizione della corona. Per motivi di sicurezza la visita non è proseguita oltre come richiesto dalla figlia della seconda vittima - Marilena Romanini - che voleva mostrare a Di Maio la casa crollata dov'è morta la mamma. Il ministro è anche entrato in un bar, prima e unica attività che ha riaperto in piazza Maio, e ha preso un caffè in compagnia di un abitante del posto, attorniato dalla folla.Il bilancio del sisma che alle 20:57 del 21 agosto 2017 fece tremare l'isola per circa 8 secondi fu di 2.405 sfollati (1.806 a Casamicciola, 562 a Lacco Ameno e 37 a Forio) e di 640 abitazioni, o unità abitative, completamente inagibili.