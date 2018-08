Ischia un anno dopo il terremoto, l'altolà del commissario: «Chi ha fatto abusi non sarà risarcito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 08:04

ISCHIA - Ha scelto di incontrare subito i cittadini di Casamicciola e gli sfollati Carlo Schilardi, ieri mattina sull'isola, nell'anniversario del sisma, per la sua prima uscita ufficiale come commissario alla ricostruzione. Incaricato dal governo pochi giorni prima di Ferragosto, Schilardi è arrivato a Ischia senza ancora avere in tasca il decreto ufficiale di nomina e a proprie spese.«Sì, ho trascorso gli ultimi giorni a studiare tutti i fascicoli sul terremoto di un anno fa. Ho esperienza di commissariamenti in fatto di calamità naturali, ma il caso Ischia è completamente a parte ed ha degli aspetti propri che ne fanno un dossier di complicata risoluzione».«Rispetto ad altre situazioni che ho affrontato ci sono criticità tutte locali e che peseranno non poco nel momento in cui si arriverà a mettere mano alla ricostruzione. La più importante da un punto di vista delle scelte strategiche e politiche è sicuramente quella legata a una ricostruzione che, nella impossibilità di essere riproposta sulle stesse aree colpite dal sisma di un anno fa, prevedesse alla fine un decentramento o una delocalizzazione. Ci sono due fattori che vanno in senso contrario a questa ipotesi. Il primo è quello legato alla difficoltà di reperire aree alternative su quest'isola che non ha grandi spazi rispetto alla sua intensità abitativa che è fra le più alte di Italia, se non di Europa. Il secondo è la volontà dei terremotati stessi, che come succede anche in altre realtà, non sono d'accordo sul fatto di doversene andare da qualche altra parte».«Ci saranno casi, e non saranno pochi, di strutture che non potranno ricevere alcun contributo da parte dello Stato perché non erano in regola quando è sopravvenuto il sisma. Abusi edilizi, anche piccolissimi e a volte insignificanti, che comporteranno la negazione dei fondi. E questo è un aspetto che molti cittadini e sfollati forse non tengono in dovuta considerazione. Del resto il mio compito è proprio questo: razionalizzare gli interventi, sui quali vigileranno Ragioneria dello Stato e Corte dei Conti».